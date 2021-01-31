İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı. Sarı-lacivertliler Attila Szalai, Osayi-Samuel ve Mesut Özil'in ardından, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. 4.5 yıllık imza atan 25 yaşındaki oyuncu, Çubuklu'yu giydi ve açıklamalarda bulundu. İrfan Can, "Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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