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Fenerbahçe seyircisine güveniyor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ev sahibi ekibin iç sahadaki olumlu performansı dikkat çekiyor... Galatasaray ise bu sezon 10 deplasman maçından sadece 4 kez galibiyetle dönebildi.
21.02.2020

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde saha avantajına güveniyor...

Hafta sonu oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe'nin iç sahadaki iyi performansı dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon kazandığı puanların büyük bölümünü seyircisi önünde elde etti.

Fenerbahçe, ligde seyircisi önünde 10 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu maçlarda sadece 1 kez yenilen, 2'sinde berabere kalan sarı-lacivertli ekip, 7 karşılaşmayı kazandı ve 23 puan kazandı.

Fenerbahçe evinde oynadığı karşılaşmalarda rakip filelere 27 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Sarı-lacivertliler seyircisi önünde başarılı sonuçlar alsa da, kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Fenerbahçe, evindeki 10 maçta sadece Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir'den gol yemedi. Fenerbahçe, kalan 8 karşılaşmanın 6'sında kalesinde birer gol görürken, 2 maçta da ikişer gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin iç sahadaki olumlu performansının yanısıra Galatasaray'ın bu sezon deplasmandaki performansı, sarı-lacivertli ekip için bir başka avantaj unsuru olarak göze çarpıyor.

Galatasaray, ligde misafir olduğu 10 karşılaşmada 4 galibiyet alabildi. Söz konusu süreçte 3 beraberlik yaşayan sarı-kırmızlılar, 3 kez de rakiplerine yenildi ve deplasmanda 15 puan topladı.

Galatasaray dış sahada rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

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