21 Şubat 2020, Cuma
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Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbide iki takımın kalecilerinin ortaya koyacağı performans belirleyici olacak. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, ligde görev aldığı 22 müsabakada kalesinde 26 gol görürken, sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiveni Fernando Muslara ise 21 müsabakada 16 gol yedi.
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Altay Bayındır mı, Fernando Muslera mı?
Süper Lig’de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak. Sarı-lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır, forma giydiği 22 müsabakada kalesinde 26 gol görürken, sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera ise 21 maçta ağlarında 16 gole engel olamadı.
21.02.2020
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbide iki takımın kalecilerinin ortaya koyacağı performans belirleyici olacak. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, ligde görev aldığı 22 müsabakada kalesinde 26 gol görürken, sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiveni Fernando Muslara ise 21 müsabakada 16 gol yedi.
Muslera: 10 - Altay: 5
Galatasaray'da Muslera, sahada yer aldığı 21 maçın 10'unda kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'de ise genç kaleci Altay, forma giydiği 22 karşılaşmanın yalnızca 5'inde rakiplerine geçit vermedi.
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