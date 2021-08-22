Fenerbahçe Sead Kolasinac'la anlaştı! İşte sözleşme detayları

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Arsenal ile 1 yıl sözleşmesi kalan Sead Kolasinac'la her konuda anlaştı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe oyuncunun Arsenal'le sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Kısa süre içerisinde bu durum tamamlanacak. Kolasinac, kulübüyle yollarını ayırır ayırmaz kendisini Fenerbahçe'ye 3 yıllığına bağlayacak imzayı atacak." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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