23 Ağustos 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe Sead Kolasinac'la anlaştı! İşte sözleşme detayları
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Arsenal ile 1 yıl sözleşmesi kalan Sead Kolasinac'la her konuda anlaştı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe oyuncunun Arsenal'le sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Kısa süre içerisinde bu durum tamamlanacak. Kolasinac, kulübüyle yollarını ayırır ayırmaz kendisini Fenerbahçe'ye 3 yıllığına bağlayacak imzayı atacak." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
22.08.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Erol Bulut Ve Günay Güvenç N'Sakala'yı Hastanede Ziyaret Etti / A Spor / Takım Oyunu / 21.08.2021
- Flaş Pereira yorumu! "Alınan bütün kararlarda..."
- Canlı yayında duyurdu! Beşiktaş'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye
- Turgay Altay: "Fenerbahçe Bir Antrenör Takımı Olma Yönünde İlerliyor!" / A Spor / Sabah Sporu
- Cimbom'un Halil ısrarı! İstenen bonservis bedeli...
- Gökhan Keskin: "Beşiktaş İçin Kötü Bir Geceydi" / A Spor / Takım Oyunu / 21.08.2021
- Kerem Ülkü'den N'Sakala açıklaması!
- Reha Kapsal, Gaziantep FK ve Beşiktaş'ın Dizilişleri Yorumladı / A Spor / Takım Oyunu / 21.08.2021
- Toroğlu'dan Mesut eleştirisi! "Yeterli değil"
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası