Fenerbahçe Samet Akaydın transferini noktaladı!
Stoper hattını kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın için yaptığı görüşmeleri noktaladı. Sarı-lacivertliler oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kula aktardı. | Fenerbahçe haberleri
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