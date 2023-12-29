Fenerbahçe otelden alkışlarla uğurlandı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından alkışlar eşliğinde konakladığı otelden ayrıldı. İşte o anlar...
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