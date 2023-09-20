Fenerbahçe Nordsjaelland maçı öncesi İsmail Kartal: 3 puan için sahaya çıkacağız!
UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nordsjaelland'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, sahaya 3 puan için çıkacaklarını dile getirdi. İşte açıklamaların tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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