Fenerbahçe Mert Müldür ile yakın temasta!
Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde Serie A ekibi Sassuolo'da forme giyen milli oyuncu Mert Müldür yer alıyor. İşte transferin detayları... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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