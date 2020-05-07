Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için beklemede

Galatasaray'ın ön protokol imzaladığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devrede. Sabah Gazetesi'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Galatasaray'dan daha cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

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