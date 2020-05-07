Berke Özer karantina sürecini tamamladı

Belçika'dan getirilen ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında Gümüşhane'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan, aralarında Fenerbahçeli Berke Özer'in de bulunduğu 245 Türk vatandaşı karantina sürecini tamamladı. Berke, "İstanbul'a dönüp Fenerbahçe ile çalışmalarımı sürdüreceğim." dedi

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