07 Mayıs 2020, Perşembe

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Berke Özer karantina sürecini tamamladı

Belçika'dan getirilen ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında Gümüşhane'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan, aralarında Fenerbahçeli Berke Özer'in de bulunduğu 245 Türk vatandaşı karantina sürecini tamamladı. Berke, "İstanbul'a dönüp Fenerbahçe ile çalışmalarımı sürdüreceğim." dedi
07.05.2020
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