23 Ocak 2020, Perşembe

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Fenerbahçe kupada tam gaz

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Mevlüt Erdinç bu sezon ilk kez golle buluşurken, Mehmet Ekici ilk kez forma giydi.
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