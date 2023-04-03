FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Arda Güler'in pozisyonunda penaltı var mı?
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 40. dakikasında Arda Güler yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Arda tramplenden denize atlıyor. Böyle bir düşüş olmaz. Bu ayıp. Yapma oğlum. Daha çok gençsin. Cin olmadan şeytan olma. Başka şeylere özen, buna özenme. Aldatıyorsun Arda yapma. Ayaklarının haline bak. Böyle bir penaltı olmaz." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe - Beşiktaş haberleri
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