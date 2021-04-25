25 Nisan 2021, Pazar
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Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından Erman Toroğlu: Valencia'nın pozisyonu tartışmasız penaltı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Valencia'nın yerde kaldığı pozisyon hakkında A Spor'un usta yorumcuları; Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar, Reha Kapsal ve Gürcan Bilgiç o pozisyon hakkındaki görüşlerini açıkladı. (FB spor haberleri)
25.04.2021
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