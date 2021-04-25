Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından Erman Toroğlu: Valencia'nın pozisyonu tartışmasız penaltı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Valencia'nın yerde kaldığı pozisyon hakkında A Spor'un usta yorumcuları; Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar, Reha Kapsal ve Gürcan Bilgiç o pozisyon hakkındaki görüşlerini açıkladı. (FB spor haberleri)

ABONE OL