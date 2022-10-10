Fenerbahçe-Karagümrük maçında ıslıklanmıştı! Mehmet Yozgatlı'dan flaş Altay Bayındır yorumu
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü 5-4'lük skorla mağlup etti. Karşılaşma sırasında yediği goller yüzünden sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır tepki görmüştü. Konuyla ilgili olarak A Spor yorumcusu Mehmet Yozgatlı çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. İşte o sözler...
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