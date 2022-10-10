FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış!
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Dev mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-4 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmada verilen 3 penaltıyı yorumladı. Toroğlu, "Penaltıların ikisi doğru ama birin yanlış." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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