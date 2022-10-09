Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası Erman Toroğlu'dan Beşiktaş'a flaş Batshuayi göndermesi!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası çarpıcı bir Beşiktaş eleştirisi geldi. Toroğlu, "Basthuayi gibi bir oyuncuyu Beşiktaş nasıl rakibine verdi aklım almıyor. Attığı gol çok zor bir gol, çok çok iyi bir oyuncu. Elinde çok iyi bir silah var, rakibine veriyorsun!" dedi.
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