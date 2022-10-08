FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek'e büyük övgü! "Maça damga vurdu"
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı ağırladı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Umurhan, Fenerbahçe zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldı ve farkı kaçırdı. İsmail Yüksek maça damga vuran isim oldu." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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