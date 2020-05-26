26 Mayıs 2020, Salı
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Fenerbahçe kampa girdi!
Fenerbahçe 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için TFF'nin Riva Tesisleri'nde kampa girdi. Mehmet Aurelio sarı-lacivertli takımın başında ilk idmanına çıkarken, son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Can Bartu Tesisleri'ndeki tadilat çalışması ve tesislerdeki fiziki yeterliliğinin sosyal mesafe kuralına çok fazla uymaması" ifadelerini kullandı.
26.05.2020
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