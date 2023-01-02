Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için şehre geldi. Sarı-lacivertli kafileyi otel önünde taraftarlar karşıladı. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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