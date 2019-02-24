Fenerbahçe istikrar yakalayamadı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Türkiye Kupası ve Avrupa'dan elenen sarı-lacivertli ekip, ligde de alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor.