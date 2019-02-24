24 Şubat 2019, Pazar
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Fenerbahçe istikrar yakalayamadı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Türkiye Kupası ve Avrupa'dan elenen sarı-lacivertli ekip, ligde de alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor.
24.02.2019
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