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Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'nin başında Aykut Kocaman olsaydı Zenit'i banko geçerlerdi"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında "Fenerbahçe'nin başında Aykut Kocaman olsaydı Zenit'i banko geçerlerdi." dedi.
23.02.2019

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