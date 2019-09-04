Fenerbahçe düzlüğe çıktı

Fenerbahçe yaz transfer döneminde maaş bütçesini azaltırken geçen sezona göre daha güçlü bir kadro kurmayı başardı.

Fenerbahçe 2019-2020 transfer döneminde maaş bütçesini azaltmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip yaz transfer döneminde 12 futbolcuyu kadrosuna kattı ve kiralıklar dahil 20 futbolcu gönderdi.

Fenerbahçe, transfer ettiği 12 futbolcu için 15 milyon 850 bin euro harcadı. 7 futbolcu için bonservis bedeli öderken Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Mevlüt Erdinç, bonservis veya kiralama bedeli ödemedi.

Buna karşılık Eljıf Elmas'ın satışından 16 milyon euro gelir elde eden sarı-lacivertliler, Yasir Subaşı'yı ise 1.1 milyon TL'ye Kayseri'ye sattı.

Maaş bütçesinde de ciddi bir rahatlama yaşandı. Takımdan ayrılan 20 futbolcu, maaş bütçesi 32 milyon euro idi. Yeni transfer edilen 12 oyuncunun maaşları ise yaklaşık 23 milyon euro. Böylece Fenerbahçe maaş bütçesinde yaklaşık 9 milyon euro'luk bir rahatlama elde etti.

Geçen sezona göre harcamalarını azaltan sarı-lacivertliler, buna karşın geçen sezona göre daha güçlü bir kadro kurdu.