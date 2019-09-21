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Fenerbahçe ile Ankaragücü 101. kez

Fenerbahçe ile Ankaragücü Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de 101. randevularına çıkacak. İki takım arasında geride kalan 100 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.
21.09.2019

Fenerbahçe'nin ligde attığı 185 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 66 golle karşılık verdi.

geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Ankaragücü 3-1 kazandı, ikinci yarıda başkentte oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Fenerbahçe ile Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı.

Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 112, Ankaragücü ise 36 gol attı.

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