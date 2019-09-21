Erman Toroğlu: "Pozisyonun kornerle alakası yok"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Ankaragücü maçınında sarı laciverlilerin ilk golü öncesi yaşanan pozisyonu değerlendirdi.

İşte tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu'nun mücadele ve çok tartışılan korner pozisyonuyla ilgili açıklamaları;

"Fenerbahçe'nin bu hafta yaptığı alakasız yaygaradan sonra iş Ankaragücü'nün başına patlayacak. Pozisyonun kornerle alakası yok. Ozan bile korner kararına şaşırıyor. Korner olmasa Korcan o hatayı yapmayacak. Korner değil arada yarım metre fark var."

"İki dakika sonra sağ açıkta giden Ankaragücü oyuncusu giderken düşürülüyor. Fenerbahçe lehine faul verildi. Metin Diyadin çıldırdı. Hakem kararıyla maçlar alınmasın yahu. Yeter. Sonra diyoruz futbol neden bir yere gitmiyor."

"Fenerbahçe zaten Ankaragücü'nü yener. Bırakın oynansın. Hakem yenmesin Ankaragücü'nü, Fenerbahçe yensin."