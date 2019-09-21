Kadıköy'de hedef galibiyet

Fenerbahçe, Kadıköy'de Ankaragücü'nü yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sarı-lacivertli ekipte Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Moses ve Isla'nın sakatlığı bulunuyor.

İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. 3. hafta Trabzonspor'la berabere kalan Ersun Yanal'ın ekibi son maçında ise Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır forma giymesi halinde eski takımı Ankaragücü'ne karşı mücadele edecek.

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 5 puan toplayan Ankaragücü'nde cezalı Kitsıou takımdaki yerini alamayacak.

Ülker Stadı'nda Saat 20'de başlayacak Fenerbahçe-Ankaragücü maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.