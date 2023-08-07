Fenerbahçe için flaş yorum! "Bu yönetim anlayışıyla asla şampiyon olamaz"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin mevcut durumu ile ilgili konuşan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Comolli'nin sözlerine de değinerek açıklamalarda bulundu.
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