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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Girişimler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe, orta saha transferi için kritik bir ismi gündemine almıştı. Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi için girişimlerde bulunuldu. İşte detaylar...

08 Ağustos 2023 | 16:26
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