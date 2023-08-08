FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Girişimler başladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe, orta saha transferi için kritik bir ismi gündemine almıştı. Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi için girişimlerde bulunuldu. İşte detaylar...
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