Fenerbahçe hakkında flaş eleştiri | Mahmut Alpaslan: Bu sezon 5-6 oyuncu...
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde ilgili gelişmeleri A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Fenerbahçe'de bu sezon tek eksiklik teknik heyet tarafından 5-6 oyuncu değişikliğiyle her hafta ilk 11 değiştirildi. Şimdi ise direkt 7-8 oyuncuyu sayabiliriz." dedi.
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