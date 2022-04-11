FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği! "İyi giden yıl kaybolabilir"
Fenerbahçe, İsmail Kartal ile çıkışını sürdürüyor. Vitor Pereira'dan boşalan koltuğu devralan Kartal, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.25 puan ortalaması ile ligin bu alanda zirvesi konumunda. Ancak gelecek sezon sarı lacivertli takımın başında kimin olacağı henüz yönetim tarafından belirlenmedi. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan konuyu değerlendirdi. Uzundurukan, "Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe iyi giderken bir yılı kaybetme riski de olabilir. Yeni hoca takımı, Türk futbolunu tanıyana kadar zaman geçecek. Hoca ile uyuşmuş bir topluluk var şu anda, bu da bozulabilir yeni hocayla beraber." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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