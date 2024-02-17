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Erman Toroğlu'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Bu büyük bir ameliyat"

Trendyol Süper Lig 'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin geçen hafta aldığı beraberlikten sonra psikolojik olarak çöküntüsü var. Bir yara almış takım. O yarayı burada kapatacaksın. Bu yara falan değil. Bu büyük bir ameliyat. Geçen haftanın üzerine tepki koyacaksın. Çatır çatır oynayacaksın ama hiçbir şey yok." dedi. | Fenerbahçe haberleri

17 Şubat 2024 | 20:01
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