Erman Toroğlu'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Bu büyük bir ameliyat"
Trendyol Süper Lig 'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin geçen hafta aldığı beraberlikten sonra psikolojik olarak çöküntüsü var. Bir yara almış takım. O yarayı burada kapatacaksın. Bu yara falan değil. Bu büyük bir ameliyat. Geçen haftanın üzerine tepki koyacaksın. Çatır çatır oynayacaksın ama hiçbir şey yok." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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