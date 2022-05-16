FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri!
Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Mücadele 0-0 sona erdi. Zorlu müsabakadan sonra Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi. Demirel, "Fenerbahçeli olduğumu her zaman söylüyorum ama buraya kazanmak için çıktık. Doğru zamanda Fenerbahçe'ye gelirim. Şu an için Fatih Karagümrük teknik direktörüyüm." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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