FENERBAHÇE HABERLERİ: Canlı yayında flaş iddia! Şenol Güneş Fenerbahçe'ye mi geliyor?

A Spor yorumcusu Ceyhun Eriş, Artı Futbol programında flaş bir iddiada bulundu. Eriş, "Fenerbahçe'de Şenol Güneş'in göreve getirileceği ile ilgili bir duyum aldım ama ne kadar doğru zaman gösterecek" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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