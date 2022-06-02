FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı. Sarı lacivertli ekip, 3 kıtada şampiyonluklar kazanan Portekizli çalıştırıcı ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirildi. Fenerbahçe ile Jesus'un 1 yıllık beraberliği olacak. Kupa Avcısı bu sürede 3 milyon euro kazanacak. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul açıkladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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