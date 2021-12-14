FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan istifa yanıtı! "Gazetecilerle konuşulmaz"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep karşısında 3-2 mağlup oldu. Maçtan sonra basın toplantısı düzenleyen Pereira'ya istifa hakkında bir soru geldi. Bu soruya Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Bu konuyu gazetecilerle birlikte konuşmayacağım." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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