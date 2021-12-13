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Erman Toroğlu'dan olay yorum! "Mesut Özil'in olduğu yerde Vitor Pereira olmaz"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu:, Fenerbahçe'nin 3-2 kaybettiği Gaziantep FK maçı sonrası flaş yorumlarda bulundu. Toroğlu, "Vitor Pereira'nın yüz ifadesi 3-4 haftadır bozuk, hoca yolcu! Mesut'un olduğu yerde bu Fenerbahçe'de Pereira olmaz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
13.12.2021
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Toroğlu’dan olay yorum! Mesut’un olduğu yerde Pereira olmaz Toroğlu'dan olay yorum! "Mesut'un olduğu yerde Pereira olmaz" 13.12.2021
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