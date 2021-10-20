FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Royal Antwerp maçı öncesi basın toplantısında konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira Trabzonspor maçındaki hakem performansına da değindi. İşte o sözler...

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