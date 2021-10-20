Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım açıklaması!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile yarın saat 19.45'te oynayacağı mücadele öncesi Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, "Güzel bir maç oynayacağız. Aynı zamanda Samatta ve Frey'le karşılaşacağız. Onları tekrar görmek güzel olacak. Umarım galip gelir ve Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız. Milli takım zor bir karar. 3 seçeneğim var, henüz karar vermedim. Yapmam gereken sabırlı davranıp doğru kararı vermek." dedi. (FB spor haberleri)

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