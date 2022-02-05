FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'da son durum ne? Başakşehir maçı kadrosuna alınacak mı?
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Sarı lacivertli bazı oyuncuların eksiklikleri sürüyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Kanarya'nın eksiklerini açıkladı. Kul, "Gustavo, Novak ve Mesut sakatlıklarından ötürü kadroya alınmadılar. Serdar Aziz'in sarı kart cezası var. Altay takıma döndü ama fiziksel olarak hazır olmadığı için kadroda yok. Rossi Milli Takım'da corona virüsüne yakalanmıştı. Buraya geldiğinde antrenmana çıkmıştı. Maç saatinde oynayıp oynamayacağı belli olacak. Valencia'da antrenmana çıkmıştı. Onun da oynamasını bekliyoruz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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