FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta isimler açıkladı! Fenerbahçe'de Pelkas'ın pozisyonu penaltı mı?
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısında Pelkas ceza sahası içerisine doğru hareketlenirken yerde kaldı ve sarı lacivertli oyuncular bu pozisyonda penaltı beklediler. Ancak hakemlerin kararı devam oldu. A Spor'un usta isimleri Takım Oyunu programında penaltı pozisyonu işte böyle değerlendirdiler. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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