FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Willian Arao Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşma sağladı. Detayları canlı yayında A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte o sözler...
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