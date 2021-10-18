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FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Luiz Gustavo'dan hakem açıklaması! "İlk kez böyle bir şey yaşadım"

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından hakem Ali Şansalan'ın performansına Fenerbahçe camiasından yoğun tepki geldi. Tepki gösterenler arasında Kanarya'nın deneyimli oyuncusu Luiz Gustavo da eklendi. Brezilyalı futbolcu, "Hakem bize karşı çok gergin davrandı. İlk kez böyle bir şey yaşadım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
18.10.2021
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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından hakem Ali Şansalan'ın performansına Fenerbahçe camiasından yoğun tepki geldi. Tepki gösterenler arasında Kanarya'nın deneyimli oyuncusu Luiz Gustavo da eklendi. Brezilyalı futbolcu, "Hakem bize karşı çok gergin davrandı. İlk kez böyle bir şey yaşadım" ifadelerini kullandı.

İşte Gustavo'nun açıklamaları;

Dün sahada takımımıza, bizlere karşı tavrı çok gergin, stresli bir hakem yönetimi yaşadık.

Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu.

Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük, kırmızı karta sebep olan pozisyona değinmeyeceğim dahi..

Ben daha önce, kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım.

KARİYERİM İÇİN BİR İLK OLDU

Maç sonunda takım da sinirle ve tepkiyle bunu sorguluyordu. Onlara da anlattım.

Ben de şaşkınım, böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ancak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Bu formanın karşılığı şampiyonluk için herkesle her şeyle mücadele ise onu da yapmak zorundayız.

Ben işine saygı duyan, her zaman kurallar çerçevesinde yaşayan bir futbol profesyoneliyim.

Bir futbol profesyoneli olarak dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim.

Bir insanın kariyeri için unutulmayacak, zedeleyici olaylar zinciri oldu bu maç.

Tüm ülke, milyonlarca insan her şeyi gördü.

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