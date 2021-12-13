13 Aralık 2021, Pazartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Toroğlu açıkladı! Golde Berke'nin hatası var mı?
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında ilk yarıyı 1-1'lik beraberlikle kapattı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe kalecisi Berke Özer'in yediği gol hakkında açıklama yaptı. Toroğlu, "İki güzel gol izledik. 45-46 metreden bir gol oldu. Berke'nin yeri normal. Yerden bir top gelse çıkıp alacak ama Figueiredo'nun vuruşu çok iyiydi. Her zaman olmayacak bir iş." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
13.12.2021
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