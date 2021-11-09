FENERBAHÇE HABERLERİ: Şok sözler! "Vitor Pereira gitmezse Mesut Özil gidecek"

A Spor yorumcusu, Murat Özbostan, Vitor Pereira ve Mesut Özil ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Özbostan, "Mesut Özil, Vítor Pereira'nın gitmesini bekliyor. Pereira gitmezse Mesut Özil gider" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL