09 Kasım 2021, Salı
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Şok sözler! "Vitor Pereira gitmezse Mesut Özil gidecek"
A Spor yorumcusu, Murat Özbostan, Vitor Pereira ve Mesut Özil ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Özbostan, "Mesut Özil, Vítor Pereira'nın gitmesini bekliyor. Pereira gitmezse Mesut Özil gider" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
09.11.2021
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