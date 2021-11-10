10 Kasım 2021, Çarşamba
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FENERBAHÇE HABERLERİ: "Fenerbahçe taraftarı umut ışığı görmüyor!"
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Fenerbahçe'de bir umut ışığı görmüyor taraftar, tepkiler doğal. Mesela Galatasaray bir karar alırken mutlaka bir B planı hazırlar. Fenerbahçe'de anlık reaksiyon oluyor. Ben Ali Koç'un başkanlığı bırakmasını sağlıklı bulmuyorum" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
10.11.2021
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