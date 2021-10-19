19 Ekim 2021, Salı
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem transfer! "Ferdi, Berke ve..."
Süper Lig'de iyi gidişatını Trabzonspor deplasmanında sona erdiren Fenerbahçe'de gözler bir yandan iç ve dış transferde. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de iç ve dış transferleri değerlendirdi. Kul, "Berke Özer ile sözleşme görüşmeleri daha çetrefilli olacaktır. Ferdi Kadıoğlu ile Fenerbahçe orta yolu bulup anlaşacaktır. Ama bu durum devre arasına kalacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe devre arasında bir forvet transferi yapabilir. Ama kesin bir durum yok çünkü yabancı sınırı dolu. Allahyar da Fenerbahçe'ye geri dönecek sezon ortasında. Ancak Allahyar süre bulmak istediği bir yere gitmek istiyor. Eğer zihnen ikna edilirse kadroda yeni dönemde onu da görebiliriz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
19.10.2021
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