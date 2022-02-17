FENERBAHÇE HABERLERİ - Slavia Prag maçı öncesi Fenerbahçe'de son durum! O isim kadroda
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Slavia Prag'ı evinde konuk edecek Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul son durumu aktardı. Kul, "İrfan Can Kahveci, Luis Gustavo ve Filip Novak sakatlıklarından ötürü kadroda yer almayacaklar. Mesut Özil 2 gün önce takımla çalışmalara başlamıştı. Bu maçta geniş kadroda yer alabilir. Serdar Dursun ve Ozan Tufan da dün takımla birlikte çalışmışlardı. Bu maçta kadroda yer alacaklar." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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