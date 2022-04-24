FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a Semih Şentürk benzetmesi! "Fenerbahçe'yi taşıyacak..."
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un performansı beğeni topluyor. Sezon başında Darmstadt 98'den Fenerbahçe'ye katılan golcü oyuncu Bundesliga 2'den gol kralı olarak gelmişti. İkinci forvet olarak düşünülen milli oyuncu 29 maçta 13 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Serdar Dursun'u yorumladı. Kınalı, "Serdar Dursun, Fenerbahçe'yi taşıyıp sürükleyecek birinci santrfor değil. Ancak iyi bir birinci santrfor arkasında Semih Şentürk'e dönüşebilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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