FENERBAHÇE HABERLERİ | Selahattin Kınalı'dan Jorge Jesus sözleri
FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'in 8. haftasında sarı-lacivertliler deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Beşiktaş - Fenerbahçe derbidi öncesi A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı'dan çarpıcı Jorge Jesus sözleri geldi. İşte Kınalı'nın o açıklamaları... (FB SPOR HABERLERİ)
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