FENERBAHÇE HABERLERİ | Joao Pedro'dan Galatasaray cevabı!
Fenerbahçe'de milli arada çalışmalar Jorge Jesus yönetiminde sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Pedro, G.Saray sorusuna ise şöyle yanıt verdi. "Transfer sürecinde spekülasyonların olması doğal, İtalya'da 8 yıl başarılı bir şekilde geçirdim, böyle haberlerin olması doğal. Ben en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum buraya gelerek. Bu kararımdan doğru çok mutluyum, teklifi aldıktan sonra hemen kabul ettim." dedi.
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