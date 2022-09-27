Çarpıcı Fenerbahçe sözleri! "Derbideki kilit nokta..."
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, derbi öncesinde sarı-lacivertlileri değerlendirdi. Umurhan, "Fenerbahçe'nin üçlü savunmayla oynayacağını düşünüyorum. Buradaki kilit nokta bekler olacak." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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